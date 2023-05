José Mourinho, dopo il ko interno con l'Inter, parla ai microfoni di DAZN. Ecco le considerazioni dello Special One.

Cosa ha detto alla fine del match al gruppo?

"Ho detto che avevo un orgoglio tremendo per questa gente e che ringraziavo di cuore per lo sforzo che tutti hanno fatto, da quelli che hanno giocato con una gamba sola a quelli che hanno giocato con infiltrazioni. E poi ho ringraziato lo stadio, una cosa assolutamente incredibile. Un feeling fantastico. Una sconfitta è sempre dura, ma oggi vado a casa orgoglioso di questi ragazzi. E domani per loro è un giorno libero".

Ottimista per la doppia sfida in Europa League? Recupererà qualcuno?

"No, non sono ottimista. Sono ottimista vedendo l'orgoglio. Abbiamo giocato stanchi morti e con diversi infortunati contro la squadra più forte d'Italia. Ad esempio Bove: doveva andare in presito alla Triestina e invece qui gioca titolare. Poi ci sono episodi durante il match sui quali io non dico nulla, se vuole parli la società. Sono stato distrutto a livello della mia etica e della mia educazione, ma poi sono anche felice perché se ad attaccarmi è uno ad essere stato squalificato per tre anni per scommesse: mi fa un grande piacere".