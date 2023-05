A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, il tecnico dei giallorossi, José Mourinho, si intrattiene qualche minuti ai microfoni di DAZN: "Mercoledì abbiamo perso Celik, abbiamo recuperato Matic dalla squalifica. Belotti farà uno sforzo per aiutarci. Poi in una situazione in cui la partita è al limite magari anche Dybala potrebbe giocare qualche minuto.

Wijnaldum, Smalling ed El Shaarawy non hanno nessuna possibilità di giocare, sono in panchina per stare insieme. Affrontare l'Inter? Io lavoro sulla mia testa in tal senso, al di là dei sentimenti verso una squadra io sono nato figlio di giocatore e cresciuto figlio di allenatore, sono invecchiato come allenatore con la mentalità ultra professionista. Io penso solo alla Roma".