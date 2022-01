Roma-Juve, si fa male Chiesa: infortunio al ginocchio per l’attaccante

Il problema nato dopo un contrasto in zona offensiva

Pessime notizie per Allegri. Alla mezzora di Roma-Juventus, con il punteggio fermo sull'1-1 per i gol di Abraham e Dybala, Chiesa è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco dolorante al ginocchio sinistro. L'attaccante bianconero aveva avvertito dolore dopo un contrasto al limite dell'area giallorossa, ha provato a restare in campo ma poi si è dovuto arrendere. Al suo posto è entrato Kulusevksi. Un guaio non da poco per Allegri in vista della Supercoppa italiana contro l'Inter di mercoledì.