Domani, i tifosi che assisteranno dal vivo a Roma-Inter potranno accedere allo stadio Olimpico a partire dalle 15.30, quando apriranno i cancelli dell'impianto. Il consiglio della società giallorossa ai tifosi è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del calcio d'inizio, fissato per le 18, per non perdersi lo spettacolo del pre-partita.