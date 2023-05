"Il pareggio non era quello che volevamo, il nostro obiettivo era vincere. Per noi era importante fare bottino pieno, abbiamo perso 2 punti in trasferta. Sabato c'è un'altra sfida importantissima per continuare a voler lottare per i nostri obiettivi" ha detto a DAZN il giallorosso Roger Ibanez a margine del pareggio ottenuto ieri sera contro il Monza. "Adesso dobbiamo vincere sabato per rientrare nella lotta Champions" aggiunge a RAI Sport avvisando l'Inter.