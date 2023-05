Il gol che ha illuso la Roma a Monza, poi la lesione al flessore che potrebbe tenerlo ai box fino alla fine della stagione. L'umore di Stephan El Shaarawy il giorno dopo l'1-1 dell'U-Power Stadium non è ovviamente dei migliori, come si può intuire dalle sue parole postate su Instagram: "La frustrazione più grande oltre a non aver conquistato i 3 punti è quella di non poter aiutare i miei compagni nelle prossime partite - ha ammesso il Faraone -. Lavorerò forte per tornare il prima possibile, ora però non molliamo perché ci giochiamo ancora tanto, tutti insieme, più uniti di prima".