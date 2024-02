Daniele De Rossi, tecnico della Roma, fa tappa nella sala stampa dell'Olimpico per analizzare la sconfitta dei giallorossi contro la capolista Inter. FcInterNews, presente a Roma con il proprio inviato, vi riporta le sue dichiarazioni.

Oggi la Roma ha avuto coraggio, ma sulle corsie esterne è stata vulnerabile.

"Sapevamo che sono forti sulle fasce, abbiamo deciso di difenderci a cinque. L'unica incognita era mettere Angelino come braccetto di sinistra perché poteva soffrire fisicamente. Se parli dei gol abbiamo sbagliato la rotazione in quello di Thuram (autogol di Angelino, ndr) e Dybala ha inseguito l'uomo fino a dentro. C'è da migliorare sulla gestione, ma queste situazioni sono figlie della sofferenza di 10'-15' che ha preso tutto il campo. Non è un discorso di fasce, ma certe cose con l'Inter non te le puoi permettere".

Come sta Cristante?

"Un problemino alla schiena con cui convive, mi ha detto dopo pochi minuti che aveva qualche problema. Abbiamo cercato di capire quanto potesse giocare, ma l'intenzione di mettere Bove c'era già dall'inizio. Ho levato il centrocampista che poteva accusare la condizione fisica".

Perché ha sbracciato sullo 0-1 di Acerbi?

"Parlavo con Guida e gli ho detto che ci sono dei fuorigioco, ma dalle immagine viste non è mai fuorigioco. Ne ho visti fischiare tanti, ma nel calcio questi gol vanno convalidati. Gli arbitri italiani stanno arbitrando bene, ma il regolamento non è scritto benissimo, soprattutto per episodi da VAR come gialli, fuorigioco attivi o passivi. Si sta andando verso un altro sport dove non c'è più contatto e a me non piace. L'episodio vorrei rivederlo, ma mi sembrava buono. Dal video che ho visto in tre secondi mi è sembrato molto ininfluente, poi se l'ha toccato... ne ho visti fischiare tanti, ma nel calcio che vedo io questo è sempre gol".

Che momento sta vivendo Lukaku?

"Ha fatto una partita come tutti gli altri, buona. Non è felice perché abbiamo perso, ma si vince e si perde tutti insieme. Se avesse segnato quel gol saremmo stati tutti contenti, ma le occasioni se le crea e se continua farà tantissimi gol. Poi ogni tanto bisogna dargli un po' di fiato, esiste un po' di stanchezza ma ha avuto un buon atteggiamento in settimana: fenomenale con i compagni e con me, è un professionista come se ne vedono pochi. Poi i giocatori forti non puoi dire sempre che va bene, ci parlerò ma non c'è nessun problema".

Come hai provato ad aggiustare le cose nel secondo tempo?

"Abbiamo finito con un 4-2-3-1 con Spinazzola terzino, davanti Zalewski con Baldanzi centrale. Quando trovi una squadra così forte che ti porta a schiacciarti la simmetria non esiste. A livello fisico e atletico e di occasioni create abbiamo finito bene, poi è un modulo molto offensivo anche in ottica futura: vorremmo far giocare Dybala e Baldanzi insieme".