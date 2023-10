E' Bryan Cristante il tesserato della Roma, in mancanza di José Mourinho squalificato, ad accomodarsi nella sala conferenze di San Siro per approfondire i temi della sfida persa 1-0 con l'Inter. Le parole del centrocampista:

Hai avuto una incomprensione con Thuram nel finale, cosa vi siete detti?

"Nulla di che, cose di campo. Non è successo niente".

Come l'avevate preparata?

"L'avevamo preparata così, siamo a corto di energie e rotazioni, quindi non avevamo la capacità fisica di prenderli alti".

Lukaku grande assente stasera. Come l'avete visto in settimana?

"Bene, sta segnando a ogni partita, non succede niente se non ha fatto gol oggi. Stasera è stata difficile per tutti".

El Shaarawy cosa vi dà?

"E' forte, l'ha sempre dimostrato. Ci dà sempre una mano, non lo scopriamo oggi".

In questo ruolo da mezzala ti puoi divertire di più? Obiettivo quarrto posto?

"Non siamo partiti bene, ma venivamo da un filotto di vittorie. Oggi contro una squadra forte abbiamo comuqnue perso nel finale; l'obiettivo resta il quarto posto. Da mezzala ho più libertà".