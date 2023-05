A poche ore dal calcio d'inizio della sfida contro l'Inter, Edoardo Bove, giovane centrocampista della Roma di José Mourinho, viene intervistato dal canale Youtube della Lega Serie A per presentare il match coi nerazzurri, cruciale per la corsa alla prossima Champions League: "Con l’Inter è uno scontro diretto, sono partite molto importanti soprattutto per la zona Champions. Noi lavoriamo e analizzeremo tutto quello che c'è da analizzare, ci concentreremo al meglio per questa partita. L’Inter di quest’anno sta facendo una grandissima stagione come noi e mi aspetto una partita molto combattuta da questo punto di vista".