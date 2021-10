Rogerio a Sky: “In campo per vincere, dobbiamo dare il 100%”

Le parole del giocatore neroverde nel pre partita di Sassuolo-Inter

Nel pre partita di Sassuolo-Inter Rogerio, difensore neroverde , si è concesso ai microfoni di Sky Sport per presentare la partita.

Come si affronta l'Inter?

"Noi abbiamo studiato bene l'avversario, sono i Campioni d'Italia, hanno grandissimi giocatori. Andiamo in campo per vincere, pur essendo coscienti della loro qualità. Dobbiamo dare il 100% per uscire dal campo con un risultato positivo".