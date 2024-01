L'Hellas Verona, prossimo avversario in campionato dell'Inter, si appresta a vivere una rivoluzione sul mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, è tutto fatto per la cessione all'Atalanta del difensore svedese Isak Hien per una somma di circa 9 milioni di euro. Ma non solo: Sportitalia riferisce che il club scaligero valuta anche le proposte per altri due suoi giocatori, lo scozzese Josh Doig cercato dal Torino e da alcuni club esteri, e l'attaccante Cyril Ngonge che piace parecchio alla Fiorentina.