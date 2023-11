Al termine del match di Champions giocato contro l'Inter, in conferenza stampa si presenta il tecnico degli austriaci Gerhard Struber per rispondere alle domande dei cronisti presenti, tra cui l'inviato di FcInterNews. Ecco le sue parole. "E' una sconfita che fa male, è maturata su un calcio di rigore, abbiamo investito molto in questa partita e siamo riusciti a tradurre sul campo dei temi tattici preparati. Abbiamo giocato contro una squadra che ha molta esperienza e riesce a mantenere la calma anche sotto pressione, ha un livello di maturità non paragonabile al nostro. I nostri giovani però stanno crescendo. Sono contento di quanto fatto dai miei ma bisogna anche accettare questa sconfitta. Ci poteva anche stare un rigore per una cintura su Simic ma la fortuna non è dalla nostra parte. Non so se avrebbe cambiato la partita ma andando in vantaggio avremmo potuto acquisire sicurezze in noi e moltiplicare le forze ma preferisco non insistere troppo su questo episodio.

Ora devo digerire la delusione di questa partita e l'esclusione dalla Champions, fa male. Ora andiamo a San Sebastian poi affronteremo il Benfica, vogliamo far bene per proseguire il nostro cammino europeo in Europa League. Non siamo dei robot, siamo uomini e non possiamo lamentarci. Volevamo raggiungere gli ottavi e non ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo rialzarci insieme, come collettivo. Domenica abbiamo un impegno importante contro l'Austria Vienna e dovremo affrontarlo nel modo corretto.

Nel secondo tempo sono entrati giocatori come Lautaro e Barella, un valore aggiunto per l'Inter. Ma ha vinto solo su rigore, è un problema di maturità, loro lo sono, noi dobbiamo fare ancora un percorso. Quando si entra in area a volte si prendono decisioni sbagliate, non si vede un compagno piazzato meglio. Dobbiamo continuare a crescere e concentrarci per tutta la partita, sperando che gli arbitri poi siano all'altezza.

Bidstrup è un giocatore importante, maturo psicologicamente, si prende le proprie responsabilità e si è visto negli ultimi mesi. Può sucedere un errore come quello del rigore ma non ci sarà alcun rimprovero, il fatto che sia andato lui a parlare con i media rappresenta la forza del suo carattere. Dalle sconfitte si può imparare, le cose importanti a volte sono nei dettagli. Da questa partita possiamo imparare che siamo su una strada di crescita e siamo a buon punto".