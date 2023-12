"Tornare in Italia per me è un piacere, sono cresciuto qui e tornare a San Siro è un sogno". Lo dice Umar Sadiq, attaccante della Real Sociedad raggiunto da Sky Sport prima del match contro l'Inter.

"Da quando sono arrivato qui mi son sentito subito uno di loro, mi ero rotto il crociato dopo una settimana e mi sono stati vicini - ricorda il nigeriano -. Mi hanno fatto capire che la Real è una famiglia. Il pericolo numero uno dell'Inter? Sono forti e lo sappiamo, stanno facendo bene ma noi guardiamo a noi. Siamo qui per giocare".