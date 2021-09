Real, Rodrygo: “L’Inter e le altre possono complicarci la vita, vogliamo il 1° posto”

Il brasiliano: "Contro i nerazzurri è andata bene l'anno scorso, sono riuscito a segnare in entrambe le partite"

"Le aspettative sono molto alte, come sempre. Indipendentemente dal calciomercato, in campo ci sarà sempre il Real Madrid. Siamo i più grandi campioni in questa competizione, quindi siamo sempre pericolosi. Spero vada tutto bene per fare una grande competizione". Lo ha detto Rodrygo, attaccante dei blancos, parlando a SBT Sports, a poche ore dall'esordio nella massima competizione continentale contro l'Inter.