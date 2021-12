Real, Modric: “Ancelotti? Spettacolare. Speriamo di vincere qualcosa”

Le considerazioni del talento croato del Real ai microfoni di SkySport

"Ancelotti è spettacolare come persona e come allenatore". Lo dice Luka Modric dopo il 2-0 all'Inter. "La sua gestione è grandiosa e penso si veda in campo. Ci dà tranquillità, fiducia e parla con noi. Quando sai che hai qualcuno che ti dà fiducia viene tutto più facile. Ma siamo solo a metà stagione, resta ancora tanto da fare, augurandoci che alla fine vinceremo qualcosa", spiega il croato a Sky.