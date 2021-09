Real Madrid, Vinicius: “Ci temono in Champions, siamo i migliori al mondo”

"Lotteremo duramente per cercare di vincere tutto", ha assicurato l'attaccante merengue

Vinicius Jr., attaccante del Real Madrid, parla così ai microfoni di AS, proiettandosi verso la sfida contro l’Inter che sancirà il ritorno in Champions delle merengues: “Perché il Real è sempre temuto in Champions? Perché siamo la miglior squadra al mondo, i giocatori che giocano qui sono vincenti e torneremo a vincere. I tifosi ci credono. Lotteremo duramente per cercare di vincere tutto. PSG obbligato a vincere la Champions? Vincere la Champions è molto difficile. Il City è stato il migliore la scorsa stagione e non l'ha vinta. Dobbiamo pensare a ciò che dipende da noi. Qui quasi tutti i giocatori hanno vinto quattro Champions. È un bagaglio completo, abbiamo tutto per provare a vincere e andare oltre la scorsa stagione. Abbiamo già la testa alta dopo quella dolorosa eliminazione con il Chelsea”.