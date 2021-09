Real Madrid, Ancelotti in conferenza: “Sofferto molto nel primo tempo”

"Sofferto nel primo tempo, ma meglio nella ripresa", ha aggiunto Ancelotti

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, parla così in conferenza stampa al termine del match vinto in extremis sul campo dell'Inter: "Vittoria meritata per i giocatori perché hanno lavorato soffrendo nel primo tempo e poi sono venuti fuori meglio nel secondo. Hazard pensavo di metterlo nel secondo tempo, ma l’Inter si chiudeva molto a centrocampo e quindi abbiamo deciso di provare ad attaccare sulle fasce inserendo due giocatori come Rodrygo e Vinicius".