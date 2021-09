Real Madrid, Ancelotti: “Bene davanti, ma dobbiamo migliorare in difesa”

Il tecnico delle Merengues: "Ci manca gente importante come Alaba o Mendy, ma dobbiamo aiutarci di più quando non abbiamo palla"

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, analizza la vittoria ottenuta ai danni del Celta Vigo vedendo i due risvolti della medaglia: "La squadra ha mostrato molta qualità offensiva con Karim Benzema, Vinicius, Eden Hazard e anche Miguel Gutiérrez, che ha messo un gran palla in porta di Karim. Quella che non è ancora ben rifinita è l'organizzazione difensiva, che deve migliorare. La partita si è complicata ma poi i tifosi ci hanno dato un grande aiuto. La squadra non ha perso fiducia e ha giocato un ottimo secondo tempo. Ma a inizio partita abbiamo sbagliato troppo. Dobbiamo migliorare l'aspetto difensivo, ci mancano giocatori importanti come David Alaba o Ferland Mendy, ma dobbiamo aiutarci di più quando non abbiamo palla. Sistemare le cose senza palla ci eviterà problemi nelle prossime partite”.