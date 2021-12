Real, Casemiro: “Rispettiamo i campioni d’Italia. Benzema out? C’è Jovic”

Le parole del brasiliano in conferenza stampa

Mattia Zangari

E' Casemiro a presentare in conferenza stampa Real Madrid-Inter prima dell'intervento in collegamento di Carlo Ancelotti. Ecco le parole del brasiliano:

Con l'esperienza che hai come si affronta la partita di domani?

"Affrontiamo ogni partita rispettando ogni rivale, l'Inter è una grande squadra, sono i campioni d'Italia. Ci Ci giochiamo il primo posto, sarà una gara difficile".

Puoi giocare ogni gara?

"E' un tema di cui si parla tanto, c'è uno staff tecnico guidato da Pintus che decide: non sono un robot, sono umano. E' importante avere una buona rosa, Camavinga e Valverde stanno facendo bene. Giocare con Modric e Kroos è un privilegio, poi c'è Isco".

E' un Madrid molto brasiliano.

"Quando si parla del Madrid viene sempre richiesto il massimo, che tu abbia 30 o 18 anni. Per questo siamo il migliore club del mondo. Quello che dico loro è di godersi il momento, di continuare a lavorare con la mentalità forte perché questo è il calcio".

Cosa hai detto a Vinicius per trasformarlo nel giocatore che è?

"Senza dubbi, è un privilegio averlo come compagno. E' in un buon momento, ed è importante per noi. La differenza che si vede tra questo Vinicius e quello dello scorso anno è che ora risulta decisivo, come un giocatore top".

Vinicius è il migliore giocatore della vostra rosa?

"Ci sono tanti giocatori importanti, Karim (Benzema ndr) e Courtois che è a un livello incredibile. Kroos sta molto bene, parlare di Vinicius è complicato, è in un grande momento della sua carriera".

Ti aspettavi di essere così in alto in Liga?

"Quando si parla del Real, è normale essere in cima alla classifica. Questo club vive di vittorie, questa è la sua storia: è il migliore del mondo. Tutto quello che abbiamo ottenuto è merito del nostro lavoro, affrontiamo ogni gara come fosse l'ultima, sempre per vincere".

Mbappé arriverà al Real? C'è il beneplacito dello spogliatoio?

"Non è un nostro giocatore, è complicato parlarne. E' un top 3 al mondo, un grande giocatore, poi penso sia compatibile con tutti, compreso Vinicius".

Ti ha sorpreso Militao?

"Ramos e Varane hanno marcato un'epoca in questo club, però Militao e Alaba stanno facendo una grande stagione, hanno fiducia. Di Alaba si poteva immaginare, visto quello che stava facendo al Bayern Monaco; anche Nacho lavora bene".

Come ti senti con Ancelotti?

"E' nel calcio da 40 anni, se parla bene di te è ovvio che sei felice. E' un signore del calcio, lo ammiro molto. Nella sua prima gestione ho appreso molto da lui, mi parlava tanto. Mi fanno solo piacere le sue parole".

Ancelotti trasmette tranquillità ma ha un'anima da vincitore: come lo hai trovato nella sua seconda tappa?

"Mi ha sorpreso molto, vuole dimostrare di essere un allenatore top. La voglia che trasmette in allenamento e nelle partite mi ha sorpreso perché è da tanti anni nel calcio".

Cosa significa l'assenza di Benzema domani? Dove deve migliorare Camavinga?

"Perdiamo il migliore nove del mondo, ma ci sono Mariano e Jovic. L'altro giorno quest'ultimo ha fatto un partidazo, gli devo fare i complimenti perché non era facile. Per quanto riguarda Camavinga, è giovane, ha tanta energia. Non possiamo mettergli addosso troppa pressione perché ha 18 anni. E' uno di quei giocatori sui quali contiamo, è già il presente del club e non solo il futuro".