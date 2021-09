Real, Benzema: “Lotteremo per vincere la Champions. Mbappé? Penso all’Inter”

L'attaccante dei Blancos parla in conferenza stampa per presentare Inter-Real Madrid

"Non saprei, sono altri sistemi. Con Ronaldo e Bale furono anni di tanti gol: un trio che verrà ricordato nel calcio. Vinicius e Hazard sono grandi giocatori, vogliamo fare bene per aiutare la squadra a vincere. Vinicius è un giocatore forte, è cresciuto e in questo inizio di campionato sta segnando tanto. Sono sempre al suo fianco e ci parlo, poi se gli do qualche consiglio perché è un giocatore top".