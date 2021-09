Real, Benzema: “La mia forma? Faccio molta attenzione. Fiducia da Ancelotti”

Le parole dell'attaccante francese nell'immediata vigilia del match con l'Inter

"Se c'è un segreto per la mia forma? No, sto molto attento a livello sia psicologico che fisico. E poi provo a fare del mio meglio in campo". Queste le parole di Karim Benzema ai microfoni di Prime Video prima del match con l'Inter. "Vinicius? È giovane, ma quest'anno ha iniziato benissimo e confidiamo molto in lui. Ci può dare una grande mano, può aiutarci con gol e assist. Il mio rapporto con Ancelotti? Lui è un grandissimo allenatore, lo conosco da tantissimo tempo e mi dà molta fiducia".