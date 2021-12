Real, Ancelotti: “Qui ci criticano per il possesso palla, ma vince chi fa gol”

Le considerazioni dell'allenatore delle merengues dopo la vittoria di stasera

Carlo Ancelotti parla a SkySport dopo il 2-0 all'Inter che assicura ai suoi il primo posto nel Gruppo D. "Mi tengo stretta la partita, tutta, anche quando l'Inter ha spinto e ha gestito la palla - dice il tecnico dei Blancos -. Noi abbiamo rischiato poco, non c'era bisogno di fare cose straordinarie. Pericolosi anche in contropiede dopo il vantaggio, non vedo pecche. Qui sono un po' critici, parlano di Real senza possesso... Ma nel calcio vinci se fai gol e non se tieni la palla. L'Inter? Una squadra forte, difficile da controllare perché coprono bene il campo in fase d'attacco e gestiscono bene la palla. Non volevamo pressarli alti: una paio di volte ci abbiamo provato e sono stati pericolosi. L'idea era di aspettarli col blocco basso".