Real, Ancelotti: “Inter squadra completa, sta facendo bene. Ma ora non ci pensiamo”

Il tecnico dei blancos prima della sfida alla Real Sociedad: ""Non pensiamo né all'Inter né all'Atletico, domani andrà in campo la formazione migliore"

"Non pensiamo né all'Inter né all'Atletico . Domani schiererò la formazione migliore per vincere la partita contro la Real Sociedad. Casemiro giocherà anche se è diffidato". Lo ha detto Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid, alla vigilia della sfida di Liga contro i baschi di Imanol Guacil che apre una nove giorni di fuoco per i blancos.

L'ex Milan, infine, parla della situazione degli infortunati: "Non c'è da allarmarsi. Stiamo valutando la condizione fisica dei giocatori di partita in partita, al momento non siamo preoccupati. Bale non sarà convocato, ma è tornato ad allenarsi con la squadra: tornerà la prossima settimana. Ceballos ha iniziato ad allenarsi da solo. Il resto della squadra è in buona forma fisica. Abbiamo alcuni giocatori che stanno giocando di più e dobbiamo concentrarci su di loro. La squadra è in buona forma".