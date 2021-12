Real, Ancelotti: “Con l’Inter gara divertente che vale il primato”

Il tecnico delle merengues: "Jovic e Mariano stanno facendo bene, ma Benzema è unico"

"Dobbiamo giocare per il primo posto, perché è importante. Credo che sarà una partita divertente, entrambe le squadre stanno giocando bene. Giocheremo al Bernabeu davanti ai nostri tifosi contro una squadra importante". Queste le dichiarazioni di Carlo Ancelotti a Movistar. "Jovic ha fatto molto bene con la Sociedad, Mariano Diaz ha fatto bene contro l'Elche. Questo è l'unico dubbio, però non si può pensare che possano fare quello che fa Benzema perché è unico. Nel Real Madrid se non ci sono titoli non c'è successo", ha sottolineato il tecnico del Real.