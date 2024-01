"Sicuramente è stata una sconfitta immeritata. Siamo stati bravi ed aggressivi, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e che ci aveva chiesto il mister. Ci dispiace perché il pareggio ci stava benissimo però sappiamo che l'Inter è una grandissima squadra. C'è tanto rammarico ma adesso andiamo avanti". È stato il commento del difensore della Fiorentina, Luca Ranieri ai canali ufficiali del club toscano a margine del ko con l'Inter.

Resta la prestazione, anche se non fa punti in classifica, contro un grandissimo avversario:

"Grandissima prestazione. Sapevamo che l’Inter è forte sia negli undici che anche nei ricambi. Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, c’è tantissimo rammarico ma saremo pronti per Lecce per fare la stessa gara".