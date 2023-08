In vista della sfida interna di domani contro l'Inter, in programma per le 20.45 all'Unipol Domus, l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha convocato ventitré giocatori.

Di seguito la lista completa:

Radunovic

Goldaniga

Dossena

Nandez

Viola

Deiola

Prati

Aresti

Oristanio

Jankto

Scuffet

Capradossi

Sulemana

Augello

Zappa

Makoumbou

Pavoletti

Obert

Azzi

Kourfalidis

Shomurodov

Luvumbo

Di Pardo