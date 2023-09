"Penso che ci sia davvero poco da dire sull'Inter e sul suo livello. Tutto il mondo la conosce, è una squadra top. In questo momento, poi, se non è esattamente la migliore squadra d'Europa, è sicuramente tra le migliori". Così Mikel Oyarzabal a Prime Video alla vigilia della sfida di Champions League contro la squadra di Inzaghi. "Kubo? Tutti abbiamo visto il livello che ha raggiunto. Noi abbiamo la fortuna di viverlo ogni giorno, è un ragazzo anche bravo a livello umano. Ovviamente speriamo sia pronto per questa partita", si augura il capitano dei baschi.