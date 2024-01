Primo giorno dell'anno di lavoro per l'Hellas Verona di Marco Baroni, che quest'oggi si è ritrovato allo Sporting Center Paradiso di Peschiera del Garda per l'inizio della preparazione della sfida di sabato a San Siro contro l'Inter. Di seguito il report: attivazione, possessi, partite a pressione e lavoro aerobico. Domani, martedì 2 gennaio, è in programma una seduta di allenamento mattutina, a porte chiuse.