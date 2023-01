Zaffaroni recupera Lasagna, non Verdi. E così l'organico del Verona per la gara di domani a Milano con l'Inter sarà lo stesso visto contro la Cremonese a eccezione del rientro dell'ex Udinese. Restano out Faraoni, Cortinovis e Praszelik. Si va verso il consueto 3-4-2-1 con Lazovic e Kallon a supporto dell'unica punta Djuric.

PROBABILE VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric.