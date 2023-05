Marco Zaffaroni, allenatore dell'Hellas Verona, ha convocato 25 calciatori per la sfida con l'Inter, match valido per la 33esima giornata della Serie A in programma domani alle ore 21, allo stadio 'Bentegodi'. Si rivede in lista Faraoni, mentre Miguel Veloso non è stato convocato in seguito a un problema muscolare al polpaccio della gamba destra da valutare nei prossimi giorni.

I CONVOCATI

1 Montipò

2 Zeefuik

3 Doig

5 Faraoni

6 Hien

7 Verdi

8 Lazovic

17 Ceccherini

19 Djuric

22 Berardi

23 Magnani

24 Terracciano

25 Braaf

26 Ngonge

27 Dawidowicz

28 Abildgaard

29 Depaoli

30 Kallon

32 Cabal

33 Duda

34 Perilli

38 Gaich

42 Coppola

61 Tameze

77 Sulemana