Primo maggio di lavoro per il Verona di Marco Zaffaroni, che fra due giorni ospiterà l'Inter al Bentegodi. Dopo il pari di Cremona, la squadra gialloblu si è ritrovata al centro Paradiso di Peschiera del Garda per la prima seduta di preparazione: lavoro di scarico in palestra per chi è sceso in campo contro la Cremonese; attivazione tecnica, possessi e mini-partite per chi, invece, non è stato impegnato. Domani la rifinitura.