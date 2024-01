Riscaldamento, lavoro tattico e partita finale. Questo il menù dell'allenamento che il Verona, prossimo avversario dell'Inter, ha sostenuto quest'oggi al centro sportivo Paradiso di Peschiera del Garda. Domani, giovedì 4 gennaio, è in programma una seduta di allenamento pomeridiana, a porte chiuse, che sarà preceduta dalla conferenza stampa del tecnico Marco Baroni in programma alle 12.30 presso la sede del club di Via Olanda.