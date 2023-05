Il Verona si prepara ad accogliere l'Inter al Bentegodi dopo il pareggio ottenuto contro la Cremonese. Secondo quanto riportato dall'edizione online della Gazzetta dello Sport, andranno valutate le condizioni di Lasagna in attacco: la punta non è certa di poter essere a disposizione di Zaffaroni, che dovrebbe optare per Djuric nel ballottaggio con Gaich.

Torna tra i convocabili un ex della partita, Marco Davide Faraoni, appiedato per un turno dal giudice sportivo e assente con i grigiorossi. Ancora tra gli indisponibili Zeefulk, Hrustic e Henry. Per gli ultimi due è già finita la stagione.