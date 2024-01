Nuovo allenamento questa mattina per l'Hellas Verona al centro sportivo Paradiso di Peschiera del Garda in vista della partita contro l'Inter. La squadra di Marco Baroni ha eseguito una sessione con forza in palestra, agilità e lavoro tattico. Domani, mercoledì 3 gennaio, è in programma una seduta di allenamento mattutina, a porte chiuse.