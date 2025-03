L'Udinese si presenterà domani a San Siro per sfidare l'Inter in campionato con qualche assenza importante. La più pesante sarà quella di Florian Thauvin, annunciata ieri in conferenza stampa da Kosta Runjaic: il capitano bianconero, informa il Messaggero Veneto, negli ultimi giorni ha continuato a correre testando il piede destro che gli fa male ormai da diverse settimane.

Out anche Alexis Sanchez: l'ex nerazzurro ha già finito la sua stagione per un trauma distrattivo al soleo della gamba sinistra. Assenti pure Isaak Touré e Razvan Sava.