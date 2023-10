Alessandro Buongiorno vuole a tutti i costi tornare a disposizione già per la partita contro l'Inter dopo la sosta e ci sta provando seriamente. "Sta provando a compiere un piccolo miracolo: ripresentarsi alla ripartenza del campionato il 21 ottobre al centro della difesa del Toro di fronte all’Inter di Simone Inzaghi. Non lo ha nascosto, perché - come spesso gli accade - i suoi sentimenti sono cristallini: così, di fronte alla platea degli studenti delle scuole torinesi, ha accennato un sorriso e messo la firma sulla speranza: «Spero di esserci contro l’Inter...»", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

Ma non sarà facile: il problema all'adduttore destro ha subito una lesione di primo grado e non vanno corsi rischi. Si era fatto male con la Lazio lo scorso 27 settembre, tornare in campo dopo nemmeno un mese sarebbe davvero un miracolo.