Qui Shakhtar – I 25 convocati di De Zerbi: quattro assenze

L'elenco dei giocatori chiamati dal tecnico italiano per la sfida di stasera contro l'Inter

Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro l'Inter in Champions League. In tutto, sono 25 i calciatori chiamati dal tecnico italiano. Confermate le defezioni di Dentinho, Fernando, Junior Moraes e Konoplyanka. Ecco la lista completa: