Qui Sassuolo – Seduta pomeridiana verso l’Inter. Consigli e Toljan a parte

Prosegue la preparazione della squadra di Dionisi verso la gara di sabato sera al Mapei Stadium

Prosegue la preparazione verso il match con l'Inter del Sassuolo di Alessio Dionisi, oggi in campo nel pomeriggio per la seduta caratterizzata da lavori sullo sviluppo della manovra, esercitazioni specifiche per reparto e partitella a tutto campo. Lavoro differenziato per Andrea Consigli, Giacomo Satalino e Jeremy Toljan.