Grande emergenza in difesa per la Sampdoria. Colley è andato al Besiktas, Gunter è fermo per un problema muscolare e ieri è arrivato anche lo stop per Murru a causa di un attacco influenzale. Se si considera anche l'obbligo di schierare Zanoli a destra vista la squalifica di Leris, ecco che per Stankovic le opzioni per il reparto arretrato sono ridotte all'osso.