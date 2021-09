Qui Samp – D’Aversa in pensiero per Bereszynski ed Ekdal

Il terzino destro e il centrocampista si sono fatti male in Nazionale: sono in dubbio per il match con l'Inter

Qualche intoppo in casa Samp in vista del match di domenica contro l'Inter. Per D'Aversa, infatti, non arrivano buone notizie dai nazionali sparsi in giro per il mondo. Dopo l'infortunio di Bereszynski, anche Ekdal non viene segnalato al meglio e si è allenato a parte con i compagni svedesi: entrambi saranno da valutare al rientro a Genova. Salgono, quindi, le quotazioni di Depaoli e Adrien Silva. Restano out Gabbiadini, Torregrossa e Murru: per gli ultimi due i prossimi giorni saranno decisivi per capire se potranno andare almeno in panchina. Appare invece scontata la scelta di puntare fin da subito sul tandem Caputo-Quagliarella in attacco.