Due gli assenti in casa Salernitana in vista del match di domani contro l'Inter. Paulo Sousa dovrà rinunciare a Mazzocchi e a Crnigoj, poi per il resto avrà tutta la rosa a disposizione. Vilhena verso la conferma in mediana, con Candreva e Dia alle spalle di Piatek nell'ormai consueto 3-4-2-1.

PROBABILE SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, L. Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.