Qui Salernitana – Oggi la coppa: Colantuono risparmia molti titolari

Serata di Coppa Italia per i campani, prossimi avversari dei campioni d'Italia: tirano il fiato Ribery e Bonazzoli, out Veseli

La squadra - come riferisce il Corriere dello Sport - partirà stamani in aereo per Genova e rientrerà in sede in nottata. "Colantuono darà spazio a molti rincalzi, facendo recuperare alcuni dei calciatori più impiegati nelle ultime gare - si legge -. Tra i pali ci sarà Fiorillo, che se farà bene potrà essere confermato in campionato. I granata dovrebbero schierarsi di nuovo col 4-4-2. In assenza di Veseli, sulla destra giocherà Delli Carri, mentre Bogdan e Gagliolo saranno i due centrali. A sinistra l’ex Jaroszynski potrebbe dare il cambio a Ranieri".