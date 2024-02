C'è un dubbio in casa Roma in vista della partita di domani con l'Inter e riguarda il centrocampo: confermare El Shaarawy nel tridente o alzare Pellegrini con l'inserimento in mediana di Bove per un atteggiamento un po' più coperto? Questo sembra essere l'unico enigma per De Rossi che, per il resto, dovrebbe confermare l'ormai consueto 4-3-3 con Dybala e Lukaku perni offensivi. N'Dicka e Abraham gli unici assenti, recuperati tutti gli altri infortunati (anche Smalling dopo oltre 5 mesi).

PROBABILE ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.