Sarà una Roma al gran completo quella che domani sera ospiterà l'Inter all'Olimpico. Detto del lungodegente Tammy Abraham, Daniele De Rossi avrà a disposizione l'intera rosa, compreso Sardar Azmoun, rientrato a tempo di record dal Qatar dopo l'eliminazione dell'Iran dalla Coppa d'Asia proprio per mano dei padroni di casa. L'ex Bayer Leverkusen si accomoderà in panchina, pronto in caso ad aiutare a partita in corso. Lo riporta Sky Sport.