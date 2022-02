Qui Roma – Allenamento mattutino in vista dell’Inter per i giallorossi

La squadra di Mourinho si prepara alla Coppa Italia

Dopo i deludenti risultati di ieri, per la Roma quanto per l'Inter, entrambe le compagini, prossime avversarie tra due giorni in Coppa Italia, sono già tornate a lavoro proprio in vista del match di mercoledì. Gli uomini di Mourinho si sono ritrovati questa mattina a Trigoria per una sessione di allenamento mattutino, durante il quale hanno svolto lavoro defaticante i giocatori impegnati nella sfida di ieri contro il Genoa e lavoro tecnico tattico.