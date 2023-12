Come anticipato nei giorni scorsi dal tecnico Imanol Alguacil, la Real Sociedad recupera Mikel Oyarzabal per la sfida decisiva contro l'Inter, in programma domani sera a San Siro. Il nome del capitano dei baschi, come si legge nel Tweet sotto, è regolarmente presente nella lista dei convocati partiti oggi alla volta di Milano a differenza di Ander Barrenetxea, assente di lusso.