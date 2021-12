Qui Real Madrid – Bale ancora a parte, il gallese out per la gara con l’Inter

Rifinitura a Valdebebas per le Merengues in vista della gara contro l'Inter: lavoro in palestra per Ceballos

Christian Liotta

Ultimo allenamento per il Real Madrid in vista della gara contro l'Inter di domani, seduta effettuata senza Karim Benzema, infortunatosi nel match contro la Real Sociedad. Lavoro col pallone per gli uomini di Carlo Ancelotti, riferisce il Mundo Deportivo, con un Eden Hazard apparso molto rilassato con i suoi compagni di squadra. A bordo campo hanno lavorato Gareth Bale e Dani Ceballos, che ha svolto anche lavoro in palestra: anche il gallese si può ritenere out per l'incontro coi nerazzurri.