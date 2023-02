Questa mattina, all'Olival, è andato in scena l'ultimo allenamento del Porto prima della partenza verso Milano, dove in serata la squadra di Sergio Conceicao è attesa per le attività di vigilia del match di Champions contro l'Inter. Alla seduta non hanno partecipato in sei giocatori: Fábio Cardoso, Matheus Uribe, Otávio, Gabriel Veron, Galeno ed Evanilson, che hanno proseguito con le terapie. Lavoro differenziato per Fernando Andrade, João Marcelo e Manafá, mentre Vasco Sousa è tornato ad allenarsi con la squadra.