L''operazione Inter', così come la definisce il Porto sul suo sito ufficiale, è proseguita quest'oggi con una nuova seduta di allenamento presso il centro sportivo di Olival. João Mário, Evanilson e João Marcelo continuano le loro terapie, mentre Francisco Meixedo ha svolto anche quest'oggi un allenamento di condizionamento integrato. Domani, alle 10.30 locali, rifinitura con i primi 15 minuti aperti ai media. Dalle 13:15 locali, 14.15 in Italia, Sérgio Conceição e un giocatore interverranno in conferenza stampa allo stadio Do Dragao.