Qui Parma – Terzo giorno di lavoro a Ponte Di Legno, domani il ritorno in Emilia

Terzo giorno di lavoro nella cornice di Ponte di Legno per i crociati, che stanno proseguendo la preparazione del Parma in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2021-22. I crociati, agli ordini di Enzo Maresca e del suo staff, hanno svolto oggi una seduta mattutina al Centro Sportivo di Temù. Dopo il consueto riscaldamento tecnico, i crociati hanno svolto dei torelli, un lavoro sul possesso palla e un’esercitazione difensiva.

La seduta d’allenamento inizialmente prevista nel pomeriggio di oggi è stata annullata, i crociati torneranno dunque in campo domani mattina, alle ore 10:00, per l’ultima seduta prima del ritorno a Parma, dove domenica è in programma l'amichevole con l'Inter di Simone Inzaghi.